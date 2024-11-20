شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقيم ورشة عمل لمراقبي المباريات قبل استئناف الدورى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام طه عزت مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة بمحاضرة مراقبى المباريات أثناء ورشة العمل التي أقيمت اليوم بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجزيرة قبل أستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

ومن جانب أخر قررت رابطة الأندية إجراء تعديل على ملعب مباراتي "الأهلي و الاتحاد السكندري" و مباراة "مودرن سبورت و زد اف سي" ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، إلى استاد السلام بدلا من استاد القاهرة، كما كان مقررا من قبل.

وتفتتح منافسات الجولة الثالثة من بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025 الجمعة المقبل، بعد نهاية فترة الأجندة الدولية، بلقاءات الأسبوع الثالث، حيث يخوض منتخب مصر مواجهة مع منتخب بوتسوانا اليوم الثلاثاء فى الخامسة مساءً باستاد الدفاع الجوى.

وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة 5 مساءً أو 8 مساءً، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري

الجمعة 22 نوفمبر

بيراميدز & البنك الأهلى 5 مساء

فاركو & إنبى 5 مساء

الأهلى & الاتحاد السكندري 8 مساء

السبت 23 نوفمبر

طلائع الجيش & سموحة 5 مساء

الجونة & غزل المحلة 5 مساء

الزمالك & المصري البورسعيدى 8 مساء

الأحد 24 نوفمبر

الإسماعيلى & بتروجت 5 مساء

حرس الحدود & سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت & زد إف سى 8 مساء



طه عزت يقود ورشة عمل مراقبى المباريات



مراقبى المباريات (1)



مراقبى المباريات (2)



مراقبى المباريات (3)



جانب من ورشة عمل مراقبى المباريات قبل أستئناف مباريات الدورى (1)



جانب من ورشة عمل مراقبى المباريات قبل أستئناف مباريات الدورى (2)