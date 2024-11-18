الامارات | منتخبنا الوطني يلتقي نظيره القطري غدا في تصفيات المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، غدا الثلاثاء، مع شقيقه القطري على استاد آل نهيان في أبوظبي الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، في الجولة السادسة للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، طامحا في الوصول للنقطة العاشرة، والحفاظ على حظوظه في التأهل للمونديال.

ويدخل المنتخب اللقاء بروح معنوية عالية بعد الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب قيرغيزستان الأسبوع الماضي على استاد محمد بن زايد، ووصوله إلى النقطة السابعة في الترتيب الثالث للمجموعة، فيما يتواجد منتخب قطر رابعا بنفس الرصيد من النقاط.

وفاز منتخبنا الوطني على شقيقه القطري 3-1 بالجولة الأولى من التصفيات على استاد أحمد بن علي في الدوحة.

ويواصل المدرب بينتو تركيزه على تحقيق التوازن المطلوب بين الدفاع والهجوم، خاصة وأن المنتخب القطري يدخل اللقاء طامحا في تعزيز فرصه في التأهل عقب فوزه بالجولة الماضية على أوزبكستان 3- 2 صاحب المركز الثاني.

وكانت بعثة المنتخب القطري قد وصلت أمس الأحد إلى أبوظبي، استعدادا للقاء.