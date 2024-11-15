شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيلي 2010 يفوز على الاتصالات بثلاثية وإصابة عمر شريف بشرخ في الترقوة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الإسماعيلى مواليد 2010 على المصرية للاتصالات بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات دورى الجمهورية.

ثلاثية الإسماعيلى سجلها محمد مصطفى الذى تألق بشكل لافت للنظر خلال مباراة اليوم.

ويعد هذا الانتصار هو الخامس على التوالى ليرتفع رصيد الفريق للنقطة 20 فى المركز الخامس بجدول الترتيب وبفارق 3 نقاط فقط عن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

بدأ الفريق اللقاء بتشكيل مكون من:

أحمد عطية فى حارسة المرمى مرمى وعبد الرحمن علاء ومحمد عطا وياسين محمد ومعاذ أيمن كمال فى خط الدفاع، ومحمد نادر ويوسف حسن (مروان احمد) ومحمد مصطفى وعمر شريف (خالد هانى ) فى خط الوسط، و

عبد الرحمن فرحات (حسين احمد ) ويوسف ابو جريشة (عمر صبرى ) فى الهجوم.

ويضم الجهاز الفنى للفريق، كلا من حمام إبراهيم، مديرا فنيا ومودى سعدالله مدربا عاما، وإيهاب كمال مدربا للحراس، وعبدالرحمن شيتوس مخططا للأحمال، ومحمد عادل إخصائى علاج طبيعى ومحمد إبراهيم إدارى الفريق.

وفى نفس السياق، تعرض عمر شريف دونجا لاعب فريق الإسماعيلي مواليد 2010 لشرخ في الترقوة وذلك على هامش مشاركته في مباراة الفريق أمام المصرية للاتصالات بدوري الجمهورية.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية حيث من المقرر أن يغيب دونجا عن صفوف الفريق لمدة 3 أسابيع، وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تمهيدا لعودته للملاعب خلال الفترة المقبلة.