شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على خوض مباراة ودية مع أحد فرق الممتاز خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي على خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية لظروف خوض منتخب مصر مباراتيه أمام بتسوانا وكاب فيردي في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، من أجل تجهيز لاعبيه.

ويعود فريق الأهلي لاستئناف تدريباته الجماعية نهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين عقب الفوز على فريق زد إف سي في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري، ويرغب في خوض ودية لتجهيز اللاعبين البدلاء والاطمئنان على اللاعبين الشباب المقيدين في قائمة الفريق الأحمر مثل محمد عبد الله ومصطفى أبو الخير وسمير محمد، وكذلك تجهيز الصفقات الجديدة التي لم تحصل على فرصة كافية.

من ناحية أخرى ، استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على ضم ثنائي أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لسد العجز في بعض المراكز التي تعاني من نقص في صفوف الفريق الأحمر، خاصة مركزي المهاجم الصريح والجناحين الأيمن والأيسر، ويرغب في تدعيم صفوفه بلاعبين سوبر قادرين على تقديم الإضافة بدلا من بعض الأسماء الحاليين في صفوف الفريق الأحمر.

ويوجد مكان وحيد شاغر في قائمة اللاعبين الأجانب بصفوف النادي الأهلي لم يتم تدعيمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ومن المقرر أن يتم تركه للمهاجم الأجنبي المتوقع أن يتم ضمه للفريق الأحمر، بينما تجري المفاضلة بين أكثر من لاعب للرحيل من أجل إفراغ مكان في قائمة اللاعبين الأجانب لضم لاعب آخر في مركز الجناح، ويوجد أكثر من لاعب مرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء أبرزهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم.

وبدأت لجنة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي البحث عن لاعبين يجيدون اللعب في مركز رأس الحربة والجناح، من أجل تلبية احتياجات الجهاز الفني وتدعيم صفوف الفريق، لاسيما وأن إدارة الاسكاوتنج لم تنجح في توفير احتياجات الجهاز الفني خلال الميركاتو الصيفي الماضي .