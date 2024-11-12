شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تعلن عن إعادة اختبارات وارنر تست لحكام الدرجة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، اليوم، عن موعد جديد لإعادة اختبارات اللياقة البدنية "وارنر تست" لحكام الدرجة الأولى.

ومن المقرر أن تقام الاختبارات على مدار يومي الجمعة والسبت الموافق 15 و 16 نوفمبر الجاري، وذلك على استاد جهاز الرياضة العسكري.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص اللجنة على التأكد من لياقة الحكام البدنية، وتأهيلهم بشكل جيد لمهامهم في الموسم الكروي الجديد.

وأحال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، كل شكاوى الأندية من التحكيم، إلى لجنة الحكام الجديدة بقيادة ياسر عبد الرؤوف لدراسة الأخطاء وتقييم مستوى الحكام في فترة التوقف.

وكان عدد من الأندية قدم اشتكى من الأخطاء التحكيمية في أول جولتين بالدوري، ما أسفر عن إقالة لجنة الحكام السابقة وتعيين لجنة جديدة.

وتسلم ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق مهام عمله رسمياً فى رئاسة لجنة الحكام بعد توجيه اتحاد الكرة الشكر للجنة السابقة التي تضم محمد فاروق وإبراهيم نور الدين.

ويعيد ياسر عبد الرؤوف ترتيب الدولاب الإداري والفني تمهيدا لظهور الحكام بشكل مغاير الفترة المقبلة، خاصة إن فترة التوقف فرصة سانحة أمام اللجنة.