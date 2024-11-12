الامارات | 6 جلسات حوارية في «خلوة دبي للرياضة» بمتحف المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعقد في متحف المستقبل، عند العاشرة من صباح اليوم، «خلوة دبي للرياضة»، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بشعار «دبي الوجهة الرياضية الأولى»، بمشاركة صنّاع قرار ومختصين ونجوم رياضيين من أجل رسم ملامح مستقبل الرياضة في دبي خلال الفترة 2025-2033.

وقال مجلس دبي الرياضي، في بيان صحافي، أمس، إن «الهدف من تنظيم (خلوة دبي للرياضة) تعزيز الإنجازات والشراكات مع الاتحادات الرياضية الدولية، والمنظمين العالميين والقطاع الخاص والاستثمار الأمثل للموارد، واستقطاب وتطوير الموهوبين».

ويشارك في «خلوة دبي للرياضة» أكثر من 100 شخصية من الوزراء والمديرين العاملين في الدوائر الحكومية المحلية ذات الصلة بالرياضة، ورؤساء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم في دبي، ورؤساء ومديري شركات خاصة وأكاديميات رياضية ومنظمي الفعاليات والأحداث العالمية، ورياضيين من أصحاب الإنجازات الكبيرة، يتناقشون على ست طاولات حوارية، تختص كل منها بأحد المحاور الستة للخلوة.

وتنطلق أعمال «الجهة المنظمة للخلوة» بكلمة نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان جمعة بلهول، تليها جلستان حواريتان، يتحدث في الأولى وزير الرياضة، أحمد بالهول الفلاسي، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال المري، والمدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بوحميد، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي نائب رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري، أحمد بن بيات، ومالك فريق دبي لكرة السلة، عبدالله سعيد النابودة.

ويتحدث في الجلسة الثانية عدد من نجوم الرياضة القارية والعالمية في مختلف الرياضات، الذين يعيشون في دبي ويعملون فيها، وأبرزهم أسطورة فنون القتال المختلط وبطل العالم، الروسي حبيب نور محمدوف، والقائد السابق لمنتخب فرنسا لكرة القدم ونجم أندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس ومارسيليا سابقاً والفائز بألقاب عديدة في الدوري والكأس في مختلف الدوريات الأوروبية، الفرنسي باتريس ايفرا، ونجم المنتخب اللبناني وعدد من الأندية المحترفة سابقاً، فادي الخطيب، الذي شارك مرات عدة في بطولة العالم وكأس العالم لكرة السلة، ونجمة التنس الهندية العالمية الفائزة بلقب الزوجي مرات عدة في بطولات الجائزة الكبرى، سانيا ميرزا، وقائد المنتخب الهندي للكريكيت سابقاً بطل كأس العالم مرتين، هارباجان سينغ.

كما سيكون بين المشاركين في جلسات الخلوة اللاعب السابق لمنتخب فرنسا وناديي أرسنال ومانشستر سيتي لكرة القدم والفائز بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا، النجم باكاري سانيا، والذي لعب لعدد من أهم الأندية العربية وناديي تفينتي الهولندي وداليان الصيني والفائز بكأس آسيا لكرة القدم 2007 مع المنتخب العراقي، النجم نشأت أكرم.

وقال خلفان بلهول إن «(خلوة دبي للرياضة) تُعد ركيزة أساسية في عمل مجلس دبي الرياضي للمرحلة المقبلة، لأننا نؤمن بأن للجميع دوراً في تحديد الأولويات والمنجزات خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق المزيد من النمو والتطوّر للقطاع الرياضي».

وأضاف في تصريحات صحافية: «نعمل على أن يكون القطاع الرياضي متطوّراً بدرجة متساوية مع جميع القطاعات في دبي والدولة في مختلف المجالات، وهو أمر يتضمن عقد شراكات والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمنظمين والاتحادات الرياضية الدولية، ونجوم الرياضة والأكاديميات والمستثمرين».

محاور «خلوة دبي للرياضة»

1- الرياضات المجتمعية.

2- البنية التحتية الرياضية.

3- استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

4- الأندية الرياضية.

5- كرة القدم.

6- المواهب الرياضية.