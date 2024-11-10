الامارات | رياضيون: استفادة المنتخب من «أبطال آسيا» منقوصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رياضيون أن مشاركة الفرق الإماراتية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم منقوصة، ولا تخدم المنتخب الوطني الأول بالشكل الكافي، إذ لم تنعكس هذه المشاركة حتى الآن بصورة إيجابية على أداء «الأبيض» فنياً وبدنياً، بدليل تراجع نتائجه في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، على الرغم من وجود أربعة أندية تشارك آسيوياً وتواجه فِرقاً كبيرة مدججة بالنجوم وأصحاب الخبرات.

ويشارك فريقا العين الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما يشارك شباب الأهلي والشارقة في «دوري أبطال آسيا 2».

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن عدم استفادة المنتخب بشكل كبير من مشاركة الأندية في البطولات الآسيوية يرجع إلى أسباب عدة، يتمثل أبرزها في أن طريقة أداء اللاعب مع ناديه تختلف عن الطريقة التي ينتهجها مدرب المنتخب البرتغالي، باولو بينتو، كما أن هناك أندية تعتمد خلال مشاركاتها في البطولات الآسيوية على عدد كبير من اللاعبين الأجانب على حساب اللاعبين المحليين الذين يجلسون على مقاعد البدلاء، ما يؤدي إلى عدم استفادة المنتخب من هذه المشاركة القارية بالشكل المطلوب، فضلاً عن أن أغلب اللاعبين الذين يشاركون مع فرقهم في البطولات الآسيوية لم يصنعوا الفارق مع المنتخب عند التحاقهم به، بسبب الإجهاد أو التعرض للإصابات، لافتين إلى أن اللاعب وليس المنتخب هو المستفيد من المشاركة القارية للأندية.

ودشّن المنتخب يوم الجمعة الماضي، معسكر إعداد داخلياً في جزيرة السعديات بأبوظبي استعداداً للقاء منتخبَي قيرغيزستان وقطر يومَي 14 و19 الجاري توالياً، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة لحساب المجموعة الأولى في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة بأربع نقاط فقط، متأخراً بفارق الأهداف عن المنتخب القطري، في حين يتصدر منتخب إيران المجموعة بـ10 نقاط، ويحلّ المنتخب الأوزبكي ثانياً بالرصيد نفسه، ويأتي منتخب قيرغيزستان خامساً بثلاث نقاط، ويحل منتخب كوريا الشمالية في المركز الأخير بنقطتين فقط.

وكان «الأبيض» قد خاض أربع مباريات، إذ فاز على نظيره القطري (3-1) في بداية مشواره في التصفيات، فيما خسر أمام إيران في الجولة الثانية بهدف نظيف، وتعادل مع كوريا الشمالية (1-1) ضمن الجولة الثالثة، وخسر في الجولة الرابعة أمام أوزبكستان بهدف نظيف.

مكتسبات فنية

قال الخبير الفني في الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبدالله حسن، إن الاستفادة الفنية للمنتخب من مشاركة الأندية في البطولات القارية موجودة لكنها منقوصة لأسباب عدة، من بينها أن أغلب الفرق تعتمد في المشاركات الآسيوية على لاعبين من خارج المنتخب، كما أن بعضاً من لاعبي هذه الأندية يكونون إمّا مجهدين أو مصابين عند التحاقهم بالمنتخب، ما يدفع مدرب المنتخب إلى استبعادهم أو استبدالهم بلاعبين أقل منهم فنياً في بعض الأحيان.

وقال: «من الناحية الفنية أي مشاركة للاعب مع فريقه على المستوى القاري تكون لها فوائد ومكتسبات فنية، إذ تضيف إلى اللاعب خبرات جديدة، لكن هل المنتخب مستفيد من هذه المشاركة؟».

الفائدة للاعب فقط

وأكد مدرب فريق دبا الحصن، حسن العبدولي، أن الاستفادة من مشاركة الأندية القارية تذهب إلى اللاعب الذي يحافظ على مستوييه الفني والبدني، ولا تذهب إلى المنتخب، وأضاف: «طريقة لعب هؤلاء اللاعبين مع فرقهم مختلفة عن طريقة المنتخب، كما أن بعضاً من هؤلاء اللاعبين يلعبون أحياناً مع المنتخب في مراكز مختلفة عن تلك التي اعتادوها مع فرقهم».

وشدّد حسن العبدولي على أهمية الوقوف مع المنتخب ودعمه بقوة في هذه المرحلة المهمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وأضاف: «المنتخب حالياً في مرحلة يفترض أن يكون فيها اللاعبون قد تأقلموا مع أسلوب اللعب الذي يعتمده المدرب، باولو بينتو، وننتظر منهم التألق في المباريات المقبلة».

الأندية لم تساعد المنتخب

بدوره، قال مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي الجزيرة الحمراء، عادل العامري، إن مشاركات الأندية في دوري أبطال آسيا يفترض أنها تطوّر من مستوى اللاعب، وتعمل على تجهيزه بشكل أفضل عند التحاقه للعب في صفوف المنتخب، مشدداً في الوقت ذاته على أن الأندية لم تعد تساعد المنتخبات الوطنية نظراً إلى وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب في صفوفها، بجانب مسألة التجنيس، وهذا الأمر لا يخدم مصلحة «الأبيض».

وأشار إلى أن اللاعبين الذين يستعين بهم مدرب المنتخب في الوقت الحالي هم المتاحون أمامه، على الرغم من أن بعض هؤلاء اللاعبين لا يجدون الفرصة الكافية للعب مع فرقهم نظراً إلى اعتماد الأندية على اللاعبين الأجانب، وأوضح العامري: «الأندية المحلية عندما تشارك آسيوياً، فإنها بحكم اللوائح تشارك بأكبر عدد من ممكن من اللاعبين الأجانب، بحيث يكون هناك تسعة لاعبين أجانب في الملعب من أصل 11، وهناك أندية أخرى استفادت من قرار التجنيس، وبالتالي فإن العائد على المنتخب من هذه المشاركة متواضع للغاية».

وتابع العامري: «في تقديري لو تم إحضار أفضل مدرب في العالم، لكي يقوم بعملية اختيار لاعبين من الدوري، فإنه سيحار لأن الآلية الحالية الخاصة باللعبة لا تخدم المنتخب، في حين أن المنظومة المتعلقة باللعبة يفترض أنها تعمل من أجل مصلحة المنتخبات الوطنية».

وطالب العامري الأندية بوضع مصلحة المنتخب على رأس أولوياتها، وأن تعطي اللاعب الدولي في صفوفها الفرصة للعب بشكل أساسي.

استبعاد علي صالح من معسكر «الأبيض»

قال اتحاد كرة القدم في بيان صحافي، أمس، إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني استبعد اللاعب، علي صالح، من معسكر المنتخب المقام حالياً في السعديات بأبوظبي، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية إصابته وحاجته إلى العلاج والراحة.

من جانبه، عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم حكام من سلطنة عُمان لإدارة مباراة المنتخب مع قيرغيزستان، يوم الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي، بقيادة أحمد الكاف حكم ساحة، وأبوبكر العامري مساعداً أول، وراشد الغيثي مساعداً ثانياً، وقاسم الحاتمي حكماً رابعاً، إضافة إلى الكويتيين عبدالله جمالي حكم فيديو، وعبدالله عرب مساعد حكم فيديو. دبي - الإمارات اليوم