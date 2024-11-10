شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى وعبد الفتاح وتوفيق يشاركون فى تصفيات أمم أفريقيا للناشئين بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 10 نوفمبر 2024 02:45 م

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اختيار الثلاثى محمود ناجي حكم ساحة ويعاونه هاني عبدالفتاح وأحمد توفيق طلب للمشاركة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما بالمغرب .

تقام التصفيات الأفريقية في الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجارى، وتحتضنها مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

ويتسلم ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق اليوم، الأحد، مهام عمله رسمياً فى رئاسة لجنة الحكام بعد توجيه اتحاد الكرة الشكر للجنة السابقة التي تضم محمد فاروق وإبراهيم نور الدين.

ويعيد ياسر عبد الرؤوف ترتيب الدولاب الإداري والفني تمهيدا لظهور الحكام بشكل مغاير الفترة المقبلة، وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ الذي عُقد الخميس الماضي، إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها، وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، سيقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وسيكون ذلك وفقا للخطاب الوارد من النيابة العامة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول الوقائع المتعلقة بتسريب المحادثة بين محمد عادل وغرفة الفار في لقاء الزمالك والبنك الأهلي.