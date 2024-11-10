شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يختار الغندور والبساطى وجمال لتمثيل التحكيم المصرى بتصفيات أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 10 نوفمبر 2024 02:10 م

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ثلاثة حكام مصريين هم أحمد الغندور حكم ساحة، ويعاونه كلا من يوسف البساطي وسمير جمال مساعدين للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما التي تقام في مصر.

تُقام التصفيات الأفريقية في الفترة من 14 حتى 26 نوفمبر 2024، وتحتضنها محافظة الإسماعيلية على ستاد هيئة قناة السويس الجديد.

ويتسلم ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق اليوم، الأحد، مهام عمله رسمياً فى رئاسة لجنة الحكام بعد توجيه اتحاد الكرة الشكر للجنة السابقة التي تضم محمد فاروق وإبراهيم نور الدين.

ويعيد ياسر عبد الرؤوف ترتيب الدولاب الإداري والفني تمهيدا لظهور الحكام بشكل مغاير الفترة المقبلة، وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ الذي عُقد الخميس الماضي، إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها، وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، سيقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وسيكون ذلك وفقا للخطاب الوارد من النيابة العامة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول الوقائع المتعلقة بتسريب المحادثة بين محمد عادل وغرفة الفار في لقاء الزمالك والبنك الأهلي.