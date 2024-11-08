شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مباراة جمعت الزمالك وسموحة قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

والتقى الزمالك مع سموحة فى 28 لقاءً قبل مواجهة الليلة، حقق الفارس الأبيض 18 فوزاً مقابل أربعة انتصارات لسموحة، وانتهت 6 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 37 هدفاً وتلقت شباكه 18.

انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز سموحة بهدف دون رد،ويكشف تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة أننا أمام مباراة مثيرة، فرغم أن الفارس الأبيض يتفوق على الفريق السكندرى فى تاريخ مواجهات الناديين، إلا أن انتصاراته جاءت بصعوبة شديدة، حيث التقى الزمالك مع سموحة في نهائي كأس مصر نسخة 2013 – 2014 ونجح فى الفوز بصعوبة بهدف سجله قائد الفريق حازم إمام فى الدقيقة 89، ولعب الفريق السكندرى بعشرة لاعبين بداية من الدقيقة 70 بعد طرد متوسط ميدانه الدفاعى وقتها طارق حامد.

وفى نصف نهائي نسخة 2014 – 2015 انتزع الزمالك بطاقة العبور للنهائى بعد تغلبه بفارق ركلات الترجيح (4 – 3) بعد تعادلهما سلبياً.

تكرر السيناريو فى نهائي نسخة 2017 – 2018 وفاز الزمالك بفارق ركلات الترجيح أيضاً (5 – 4) بعدما تعادلا بهدف لمثله فى الوقتين الأصلي والإضافي، تقدم حسام حسن لسموحة فى الدقيقة 5 وتعادل الكونغولي كابونجو كاسونجو للزمالك فى الدقيقة 86 ولعب سموحة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بعد طرد مهاجمه حسام حسن من الحكم محمد فاروق.

وستذاع مباراة الزمالك وسموحة اليوم الجمعة على قناة أون تايم سبورتس فى الجولة الثانية للدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.