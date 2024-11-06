شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التحقيق مع محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المحامي العام من التحقيق مع محمد عادل الحكم الدولى الذى أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، والتي صاحبها نشر وتداول تسريب صوتي للحكم مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.

وتصدر الحكم محمد عادل المشهد مع بداية دورى NILE، بعد القرارات المثيرة التي اتخذها في إدارته لمواجهة الزمالك والبنك الأولى في الأسبوع الأول من المسابقة، والتي شهدت احتسابه لـ 3 ركلات جزاء.

وأدار لقاء الزمالك والبنك الأهلي تحكيمياً محمد عادل حكم ساحة وعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وخالد حسين وحكما رابعا محمد العتباني، بالإضافة إلى كل من محمد سلامة وأسامة محمد على الفار.

أكد محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى ببطولة الدوري، أن التسجيل الصوتي المسرب له مزور ومفبرك.

وأضاف الحكم محمد عادل خلال تصريحات تليفزيونية: "التسريب مفبرك وسأتقدم ببلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات".

من جانبه، أكد إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام، أنه لم يصدر أي قرار بوقف محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، موضحاً إنه سيتم الإعلان بكل شفافية عن القرارات، والتسجيلات الصوتية خرجت من غرفة الفار بعد 48 ساعة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي ووصلت إلى سيد مراد للتحليل الفني والتسريب قيد التحقيق.