شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعلن وصول البطاقة الدولية اـ "لويس اوجانا" وجاهزيته لمواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد مختار مدير شئون اللاعبين بنادي طلائع الجيش وصول البطاقة الدولية للوافد الجديد أوجوتشوكو لويس أوجانا مهاجم تشرشل براذرز الهندى، تمهيدًا لمشاركته فى مباراة غزل المحلة بالجولة الثانية للدوري، بعدما غاب عن الظهور مع الفريق فى مباراة المصري البورسعيدى بالجولة الاولى بسبب تأخر وصول البطاقة الدولية.

وانتظم أوجانا فى تدريبات الطلائع بعد التعاقد معه لمدة موسم قادمًا من نادي تشرشل براذرز الهندى فى اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد الصيفى، حيث نجح مسئولو الطلائع فى حجز مكان للاعب على السيستم تمهيداً لوصول بطاقته الدولية ثم نجحت جهود ارسال البطاقة الدولية مع الاتحاد الهندي .

واختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة غداً الخميس بستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري.



ويفتقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه إسلام محارب فى مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف.

وتعرض إسلام محارب للطرد فى مباراة الطلائع مع المصري البورسعيدى التى فاز بها الاخير بهدفين دون رد بالجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري.

وتعاقد الطلائع مع 6 صفقات فى الميركاتو الصيفى الأخير وهم باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى بجانب النيجيري لويس.

وكان الطلائع قد نجح في تمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة فى الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.