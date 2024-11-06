شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الثانية من الدورى المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة الثانية فى بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025، غداً الخميس، بـ3 مواجهات قوية بين غزل المحلة وطلائع الجيش، الاتحاد وحرس الحدود، والأهلى وزد.

تقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدورى المصرى بين الساعة 5 مساء أو 8 مساء، فى حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

مباريات الجولة الثانية للدورى المصرى

الخميس 7 نوفمبر

غزل المحلة & طلائع الجيش..5 مساء

الاتحاد السكندرى & حرس الحدود..5 مساء

زد إف سى & الأهلى..8 مساء

الجمعة 8 نوفمبر

سموحة & الزمالك..5 مساء

بتروجت & مودرن سبورت..5 مساء

إنبى & بيراميدز..8 مساء

السبت 9 نوفمبر

المصرى & الجونة..5 مساء

البنك الأهلى & فاركو..5 مساء

سيراميكا & الإسماعيلى..8 مساء

من جانب آخر، يراقب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسن، مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري، التي تنطلق غدا الخميس، قبل إعلان قائمة المنتخب النهائية لمعسكر نوفمبر الجاري، والذى يخوض من خلاله مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات إفريقيا.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة معسكر شهر نوفمبر بعد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز يوم 8 أو 9 نوفمبر، استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما 15 و 19 نوفمبر من الشهر الجاري.

وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الإعلان عن قائمة أسماء المنتخب من أجل الاطمئنان على سلامة وجاهزية اللاعبين المختارين للمعسكر إلى جانب منح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة للتألق في الدوري تمهيدًا لاختيارهم للمعسكر.