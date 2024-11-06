شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة تنتظر ياسر إبراهيم فى الأهلى على عضلات البطن والان مع تفاصيل الخبر

يجري ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أشعة على عضلات أسفل البطن خلال الأسبوع الجارى من أجل تحديد حالته الطبية وتطورات برنامجه التأهيلي الذي يخضع في الوقت الحالي، قبل تحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة في مباريات فريقه القادمة عقب انتهاء التوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري، بعدما غيابه عن مباراة زد غدا في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويخض ياسر إبراهيم لفحص طبي جديد خلال الأسبوع المقبل، لمعرفة موقفه الطبي، بعدما تسببت الإصابة التي تعرض لها في مباراة العين الإماراتي الماضية في بطولة كأس الانتركونتيننتال في غيابه عن الأهلي بمباراة سيراميكا في افتتاح الدوري ثم زد في الجولة الثانية.

ويستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة زد إف سى باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز بها المارد الاحمر بخماسية مقابل هدفين دفاعاً وهجوماً استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.

ويأمل كولر تحقيق بداية قوية تؤكد رغبة الأهلي فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.