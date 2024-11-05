شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تتغزل فى حسين الشحات: صاحب الهدف الأول والرابع يبدأ الموسم بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزل الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، في حسين الشحات لاعب النادى الأهلى بعدما قاد فريقه لاكتساح سيراميكا بخمسة أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات الجولة الأولى من الدورى.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة على "فيس بوك"، صورة حسين الشحات معلقا عليه: " صاحب الهدف الأول.. صاحب الهدف الرابع .. حسين يبدأ موسم 2024-2025 بقوة".

ويستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة زد إف سى باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز بها المارد الاحمر بخماسية مقابل هدفين دفاعاً وهجوماً استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.

ويأمل كولر تحقيق بداية قوية تؤكد رغبة الأهلي فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.