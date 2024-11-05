شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الجولة الثانية من دوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 03:20 م

يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق الجولة الثانية من عمر مسابقة دوري NILE، حيث تتجدد المتعة والإثارة بأقوى المنافسات بين الفرق، التي تتنافس على حجز مراكز متقدمة في جدول المسابقة وتحقيق انطلاقة قوية في البطولة. س: متى تنطلق الجولة الثانية في دوري NILE ؟ ج:تنطلق الجولة الثانية من الدوري مساء بعد غد الخميس، لمتابعة منافسات الجولة الثانية فى بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025، وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من

ـ سموحة & الزمالك..5 مساء

ـ زد إف سى & الأهلى..8 مساء

ـ إنبى & بيراميدز..8 مساء س: هل تم الإعلان عن تذاكر الجولة الثانية؟ ج:أعلنت شركة تذكرتي، عن فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والتي تفتتح بمباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود واستاد الإسكندرية. س: ما هي فرق المربع الذهبي قبل انطلاق الأسبوع الثاني من الدوري؟ ج:سيطر النادي الأهلي حامل لقب الدوري عن آخر نسختين، على قمة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط عقب الفوز على سيراميكا في الأسبوع الأول بخمسة أهداف مقابل هدفين، وفي المركز الثاني يأتي سموحة برصيد 3 نقاط عقب الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي المركز الثالث يأتي النادي المصري برصيد 3 نقاط عقب الفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ورابعاً نادي الزمالك بعد الفوز في الجولة الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. س: من هو هداف الدوري قبل انطلاق الجولة الثانية؟ ج:يتربع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي على عرش قائمة هدافي مسابقة الدوري بعد الأسبوع الأول من عمر البطولة، برصيد هدفين، ويليه حسين الشحات زميله بالقلعة الحمراء برصيد هدفين ويحل محمد هلال لاعب البنك الأهلي في المركز الثالث برصيد هدفين أيضاً. س: متى تنطلق الجولة الثانية في دوري NILE ؟ ج:تنطلق الجولة الثانية من الدوري مساء بعد غد الخميس، لمتابعة منافسات الجولة الثانية فى بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025، وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة 5 مساء أو 8 مساء، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً. س: ما هي أهم مباريات الجولة الثانية في الدوري؟ ج:جاءت أهم مباريات الجولة الثانية من الدوري كالتالي:ـ سموحة & الزمالك..5 مساءـ زد إف سى & الأهلى..8 مساءـ إنبى & بيراميدز..8 مساء س: هل تم الإعلان عن تذاكر الجولة الثانية؟ ج:أعلنت شركة تذكرتي، عن فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والتي تفتتح بمباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود واستاد الإسكندرية. س: ما هي فرق المربع الذهبي قبل انطلاق الأسبوع الثاني من الدوري؟ ج:سيطر النادي الأهلي حامل لقب الدوري عن آخر نسختين، على قمة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط عقب الفوز على سيراميكا في الأسبوع الأول بخمسة أهداف مقابل هدفين، وفي المركز الثاني يأتي سموحة برصيد 3 نقاط عقب الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي المركز الثالث يأتي النادي المصري برصيد 3 نقاط عقب الفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ورابعاً نادي الزمالك بعد الفوز في الجولة الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. س: من هو هداف الدوري قبل انطلاق الجولة الثانية؟ ج:يتربع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي على عرش قائمة هدافي مسابقة الدوري بعد الأسبوع الأول من عمر البطولة، برصيد هدفين، ويليه حسين الشحات زميله بالقلعة الحمراء برصيد هدفين ويحل محمد هلال لاعب البنك الأهلي في المركز الثالث برصيد هدفين أيضاً.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز