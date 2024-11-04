شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح يقترب من التشكيل الأساسي للأهلي أمام زد إف سي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي من التواجد فى التشكيل الأساسي لفريقه فى مباراته أمام زد الخميس المقبل، بعدما شارك اللاعب بديلا فى قلب دفاع الأهلي أمام سيراميكا، بجوار رامي ربيعة بدلا من يوسف أيمن.

وقرر الجهاز الفني للأهلي استبدال يوسف أيمن بين شوطي مباراة سيراميكا بسبب عدم الجاهزية البدنية والذهنية للمشاركة مع الفريق، وارتكابه بعض الأخطاء في المباراة الماضية، قبل أن يتدارك الجهاز الفني الموقف ويستبدله ويشرك عبد الفتاح بدلا منه فى بداية الشوط الثاني ويصحح الخطأ الذى وقع فيه الفريق الأحمر.

ويعاني الأهلي من أزمة فى خط الدفاع فى ظل إصابة ياسر إبراهيم وعدم تحديد موقفه من مباراة زد، بخلاف غياب المغربي أشرف داري لخضوعه لبرنامج تأهيلي وحاجته إلى العلاج لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في المباريات.

في سياق مختلف، يرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن فريقه لعب أسوأ شوط تحت قيادته في الشوط الأول لمباراة سيراميكا التي فاز فيها فريقه بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت بالجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري.

وقال كولر، فى تصريحات بالمؤتمر الصحفي، "لعبنا شوطا أول سيئا ويعتبر أسوأ شوط تحت قيادتي حتى الآن، وكان ممن الممكن أن ننهي الشوط بشكل أفضل وسيراميكا تعادل وكان من الممكن أن يسجل أهداف أخرى ولكن الشناوي كان رائعا في التصديات وأنقذ الفريق في وقت حرج".

وأضاف كولر، "تحدثنا مع اللاعبين بين شوطى المباراة عن الأخطاء في الشوط الأول وضرورة أن نلعب للأمام وسجلنا هدف وبعده هدف تلو الآخر، وكان من الممكن أن تنتهي المباراة بنتيجة أكبر من ذلك حيث أهدرنا عدة فرص ولكن سعيد بالفوز بخماسية وحصد أول فوز في مشوارنا بالدوري".

وعن استبدال يوسف أيمن بين شوطي المباراة، قال مدرب الأهلي، "يوسف أيمن لم يتدرب معنا بقوة الفترة الماضية بسبب تعرضه للإصابة بارتجاج في المخ، وكذلك خالد عبد الفتاح لم يتدرب بشكل كاف معنا لذا بدأنا بيوسف، ولكن لياقته البدنية والذهنية لم تساعده أن يستكمل المباراة لذا فضلت استبداله والدفع بخالد عبد الفتاح".

من ناحية أخرى ، بدأ النادي الأهلي الترتيب للمواجهة المرتقبة المقرر لها يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس في نصف نهائي كأس الإنتركونتننتال.

ويقوم مسئولو القلعة الحمراء حالياً بالتجهيز لهذه الرحلة التي سيتحمّل الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تكاليفها بالكامل من سفر وإقامة وتذاكر طيران وغيرها من ترتيبات الرحلة.

وفتح مسئولو الأهلي خط إتصالات مُباشر مع الفيفا لمعرفة كافة تفاصيل المباراة والرحلة خاصة وأن الإتحاد الدولي أكد أنه سيقوم بتنظيم "ورشة عمل" للفرق المشاركة في البطولة بالدوحة من أجل شرح بعض الترتيبات ولوائح البطولة التي تُقام لأول مرة تحت إشراف فيفا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي بإستاد القاهرة وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة سيراميكا غد ، السبت، بإستاد السلام.