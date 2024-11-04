شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يجهز مكافآت الفوز على فاركو لتحفيز لاعبيه قبل مواجهة الحرس والان مع تفاصيل الخبر

يجهز مسئولو نادي الاتحاد السكندري مكافآت الفوز على فاركو في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري من أجل تحفيز لاعبيه على مواصلة العروض القوية في المباريات القادمة بدءا من مباراة حرس الحدود الخميس المقبل بالجولة الثانية من عمر المسابقة المحلية.



وفاز الاتحاد على فاركو بهدف نظيف ليحقق انطلاقة مرضية في بداية الموسم في الظهور الأول تحت قيادة القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، في رحلة المنافسة على التواجد ضمن التسع فرق الأولى في مسابقة الدوري.

وأعلن فريق الاتحاد السكندري عن زيه الجديد الذي سيرتديه الفريق في الموسم الحالي، بعد أول ظهور له فى الدوري المصري أمس، الجمعة، بعد الفوز على فاركو بهدف نظيف في الجولة الافتتاحية.

وأعلن الاتحاد عن زيه الأساسي والاحتياطي والذي سيرتديه الفريق السكندري في الموسم الحالي، بعدما ظهر في مباراة الأمس بزي مؤقت.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى أول ثلاث نقاط بالفوز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس الجمعة على استاد برج العرب، بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحرز النيجيري إيمانويل أبيه مهاجم فريق الاتحاد السكندرى هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بعد الانفراد بحارس مرمى فريق فاركو وتسديدها بالشب