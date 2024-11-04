شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أفضل وأجمل أهداف الجولة الأولى من دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات الجولة الأولى من دوري nile، تسجيل 21 هدفا فى 9 مباريات أقيمت على مدار 4 أيام عن 5 انتصارات و4 تعادلات، منها مباراتان بالتعادل السلبى.

ونشر الحساب الرسمى لقناة أون تايم سبورت عبر "فيس بوك"، فيديو لأفضل أهداف الجولة، معلقا عليها: "اتفرج واستمتع بأفضل أهداف الجولة الأولى من دوري نايل واختار أفضل هدف من وجهة نظرك".

وشهدت مباريات الجولة الأولى 21 هدفا خلال 9 مباريات، أسفرت عن 5 انتصارات و4 تعادلات، حيث فاز كل من: سموحة والمصرى والاتحاد والزمالك والأهلى على حرس الحدود والطلائع وفاركو والبنك الأهلى وسيراميكا، بينما حسم التعادل مواجهات كل من: الجونة وزد، مودرن سبورت وإنبى، وبتروجت مع بيراميدز، الإسماعيلى مع غزل المحلة.

سجل اللاعبون الأجانب 8 أهداف عن طريق كل من: المغربى عبد الكبير الوادى، النيجيرى جابريل شيكودى، الكونغولى فيستون ماييلى، النيجيرى إيمانويل أبيه، الفلسطينى وسام أبو على "هدفين"، المغربى أحمد بلحاج، الجزائرى أحمد القندوسى.

بينما جاء أهداف المصريين عن طريق محمود صابر، محمد أشرف روقا، حسام حسن، صلاح محسن، محمود حمادة، ناصر ماهر، محمد هلال "هدفين"، ناسر منسى، عبد الله السعيد، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.