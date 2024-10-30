موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم في كأس كاراباو.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقيا فريقا ليفربول وبرايتون، في العاشرة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أمريكان إكسبريس»، في دور الـ16 من مسابقة كأس كاراباو لموسم 2024/2025.

بلغ الريدز دور ثمن النهائي بعدما حقق فوزًا مثيرًا على نظيره وست هام يونايتد بخماسية مقابل هدف وحيد.

في المقابل، يسعى برايتون إلى تخطي عقبة ليفربول، لاستمرار في البطولة، حيث عبر إلى دور ثمن النهائي بعدما حقق انتصارًا مثيرًا على وولفرهامبتون في سبتمبر الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون اليوم في كأس كاراباو

ومن المتوقع أن يخوض آرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول مباراة اليوم أمام برايتون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى كيليهر

خط الدفاع ترينت أرنولد - جوميز - كوانساه - تسيميكاس

خط الوسط واتارو إندو - جرافنبرخ - محمد صلاح - سوبوسبلاي - جاكبو

خط الهجوم داروين نونيز

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في كأس كاراباو

وبالحديث عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون اليوم، فسوف تبث المباراة عبر شبكة قنوات «beINSPORTS» الناقل الحصري للبطولات الإنجليزية، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2.