تحرك جديد من الزمالك بخصوص ثلاثي فريقه بالإمارات - خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مراسل الخليج 365:

كشف مصدر عن تحرك جديد من مسؤولي نادي الزمالك بخصوص ثلاثي فريقهم المتواجد بالإمارات مصطفى شلبي، نبيل عماد "دونجا" وعبدالواحد السيد مدير الكرة.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن مسؤولي الزمالك طلبوا تقديم جلسة الثلاثي إلى يوم غد الأحد بدلاً من الثلاثاء 29 أكتوبر ولكن لم يصل لهم أي رد حتى كتابة هذه السطور.

وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل "دونجا" ومدير الكرة عبد الواحد السيد، إلى يوم 29 أكتوبر الحالي، بعد اتهامهم بالاعتداء على أحد أفراد أمن لقاء بيراميدز بالسوبر المصري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



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