الامارات | الوصل يرفع شعار التعويض أمام عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرفع فريق الوصل شعار التعويض حينما يحلّ ضيفاً على عجمان عند الساعة 19:30 من مساء اليوم، على استاد راشد بن سعيد ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. في مواجهة لا بديل فيها أمام «الإمبراطور» سوى الانتصار بعد الخسارتين القاسيتين على يد العين 2-4، وخورفكان 3-4 على التوالي.

وسيتعين على الوصل الاستفادة من الروح المعنوية العالية المسيطرة حالياً على أجواء الفريق، بعد انتصاره خارج ملعبه في دوري أبطال آسيا على حساب الغرافة القطري 2-1، وهو الفوز الذي كان مقروناً بالأداء، إذ حوّل الفريق تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين لهدف.

وعلى الورق، تبدو مهمة الوصل سهلة في استعادة نغمة الانتصارات نظراً للفروق الكبيرة في إمكانات اللاعبين مقارنة بأصحاب الأرض، إلا أن ذلك لن يكون كافياً لضمان الخروج بالنقاط الثلاث. ويملك الفريق حالياً سبع نقاط فقط من فوزين وتعادل واحد، مقابل خسارتين.

ولا يُعد موقف عجمان في الموسم الحالي بأفضل من الوصل، إذ يملك ثلاث نقاط فقط من فوز وحيد والخسارة في أربع مباريات. ولكن في الوقت ذاته، يدرك «البرتقالي» أن أهمية الانتصار على فريق بحجم الوصل تتعدى النقاط الثلاث، كونها أمام حامل اللقب، وهو ما سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهات المقبلة.

وفي المباراة الثانية، التي تُقام عند الساعة 19:30 من مساء اليوم أيضاً، يبحث فريق الجزيرة «9 نقاط» عن تحقيق الانتصار على حساب ضيفه خورفكان «6 نقاط»، عندما يستضيفه على استاد محمد بن زايد. وسيتوجب على الجزيرة الحذر الشديد، خصوصاً أن خورفكان استطاع أن يقلب الطاولة في الجولة الماضية على مستضيفه الوصل والفوز 4-3.

وفي لقاء ثالث، ينطلق عند الساعة 16:55 من مساء اليوم، يبحث فريق العروبة عن أولى نقاطه في المسابقة، حينما يستضيف بني ياس «7 نقاط» على استاد دبا. ولا بديل أمام أصحاب الأرض سوى الانتصار إذا أرادوا الخروج من النفق المظلم. وكان الفريق قد ظهر بصورة جيدة في لقاء الجزيرة ضمن كأس رئيس الدولة، وخسر اللقاء بصعوبة وبهدف نظيف جاء في الدقيقة 85.

. الوصل في حالة معنوية عالية بعد الفوز خارج الديار على حساب الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا.

. سيتوجب على الجزيرة الحذر الشديد، خصوصاً أن منافسه خورفكان استطاع الفوز على الوصل في الجولة الماضية.