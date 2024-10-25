لاعب الزمالك يخضع لأشعة مقطعية في المخ بعد إصابته بالسوبر المصري أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمد أسامة، عن خضوع اللاعب محمد السيد لأشعة مقطعية في المخ.

وأشار أسامة في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات بعدما تعرض لإصابة خلال مشاركته مع الزمالك في كأس السوبر المصري.

وكان محمد السيد قد شارك في الدقيقة 90 بديلاً لزميله محمد شحاتة.

وخسر الزمالك بركلات الترجيح على يد نظيره الأهلي بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.



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