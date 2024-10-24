بينهم ثلاثي مصري.. قائمة المرشحين لأفضل لاعب في إفريقيا 2023/24

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا عن موسم 2023/24.

وشهدت القائمة تواجد حسين الشحات ومصطفى شوبير من الأهلي، بجانب أحمد مصطفى زيزو من الزمالك.

قائمة أفضل لاعب في إفريقيا

حسين الشحات (الأهلي)

مصطفى شوبير (الأهلي)

ياسين مرياح (الترجي)

أمين الله مميش (الترجي)

جون أنطوي (دريمز)

عبد العزيز عيسى (دريمز)

أحمد زيزو (الزمالك)

ويليامز (صنداونز)

أسامة بنبوت (اتحاد العاصمة)

إيسوفو دايو (نهضة بركان)

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل لقارة إفريقيا عن موسم 2023/24، يوم 16 ديسمبر في دولة المغرب.

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