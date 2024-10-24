شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ربيعة من قيادة دفاع الأهلي فى مباراة الزمالك بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

اقترب رامي ربيعة مدافع الأهلي من المشاركة أساسيا في مباراة القمة أمام الزمالك غدا الخميس في نهائي كأس السوبر المصري، بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة سيراميكا الماضية.

وتعرض رامي ربيعة للإصابة قبل نهاية مباراة سيراميكا وتحامل على نفسه خشية من استكمال فريقه المباراة منقوص العدد بسبب استنفاذ الخمسة تغييرات في المباراة.

وشارك رامي ربيعة في مران فريقه الجماعي بشكل كامل أمس الثلاثاء ليعلن جاهزيته للمشاركة في قمة السوبر، حيث أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب عدم شكواه من الإصابة وجاهزيته من الناحية الطبية لقيادة الدفاع الأحمر.

ومن المقرر أن يقود رامي ربيعة وياسر إبراهيم دفاع الأهلي في مباراة الزمالك، لاسيما بعد إصابة أشر داري وخروجه من حسابات المدير الفني في تلك المباراة، بينما سيظل يوسف أيمن على دكة الاحتياطي.

ويواصل لاعبو الأهلي الكبار عقد جلسات تحفيزية مع باقي اللاعبين، من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم على تقديم مستويات قوية واللعب بروح قتالية في مباراة الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري، وتفادي الأخطاء التي وقعت في آخر مباراتين للفريق الأحمر، من أجل تحقيق لقب السوبر المصري واستعادة التوازن بعد النتائج المتذبذب للأهلي منذ بداية الموسم الحالي.

ويقوم محمد الشناوي قائد الأهلي ومعه عمرو السولية ورامي ربيعة وحسين الشحات بحث باقي اللاعبين على تقديم أفضل مستوى لديهم ومصالحة الجماهير الحمراء الغاضبة من سوء الأداء في آخر مباراتين، بخلاف رد الاعتبار أمام الزمالك عقب الخسارة منه في مباراة السوبر الإفريقي الماضية وحرمانه من تحقيق اللقب القاري للموسم الثاني على التوالي.