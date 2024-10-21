"رد سريع".. الزمالك يقرر معاقبة لاعبه بسبب ما فعله أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، معاقبة مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، بسبب اعتراضه في مباراة بيراميدز.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز أمس الأحد، على حساب بيراميدز، بركلات الترجيح، والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، ومواجهة الزمالك.

وقال الغندور خلال تقديمه برنامجه عبر قناة المحور:"عبدالواحد السيد مدير الكرة بفريق الزمالك، قرر معاقبة مصطفى شلبي بسبب اعتراضه على استبداله فى مباراة بيراميدز فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات".

وأضاف:" قرار عبدالواحد السيد جاء سريعًا عقب انتهاء المباراة وتم إبلاغ اللاعب بالقرار، في ظل اعتراضه الغير لائق عقب الخروج".

اقرأ أيضا:

"كوارث أكبر".. الزمالك يتحرك ضد التحكيم قبل مواجهة الأهلي



أحمد الطيب يثير الجدل بشأن عودة كهربا للزمالك