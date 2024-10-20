10 صور لإعلان أفشة وإمام عاشور وظهور سيد عبد الحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفقة ثنائي الفريق محمد مجدى أفشة وإمام عاشور، في إعلان لإحدى منتجات الأغذية.

وظهر الثلاثي سيد عبد الحفيظ، محمد مجدى أفشة وإمام عاشور، في فيديو ترويجي، للإعلان عن أحد المنتجات الغذائية، وهى "جبنة دومتي".

وخلال الفيديو، ظهر الثلاثي وهم يتناولون الجبنة داخل الغرفة، خلال إحدى معسكرات النادي الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا غداً، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري.



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