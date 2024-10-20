بعد هاتريك هاري كين.. تعرف على ترتيب مرموش بين هدافي الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة السابعة من الدوري الألماني التي أقيمت اليوم السبت 19 أكتوبر.

وسجل هاري كين ثلاثية في فوز بايرن ميونخ على شتوتجارت برباعية نظيفة، بينما سجل مرموش هدف في خسارة فرانكفورت من ليفركوزن بثنائية.

جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني

1.عمر مرموش (فرانكفورت) - 9 أهداف

2.هاري كين (ميونخ) - 8 أهداف

3.كراماريتش (هوفنهايم) - 5 أهداف

4.تيم كلينيست (مونشنجلادباخ) - 5 أهداف

5.بونيفاس (ليفركوزن) - 5 أهداف

وتختتم مواجهات الجولة السابعة من الدوري الألماني غدا الأحد، بمباراة فولفسبورج وفيردر بريمن.

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