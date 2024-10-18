شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدا عن الأهلي والزمالك.. 3 فرق نجحت فى حصد السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق نسخة جديدة لبطولة السوبر المصري، حيث تقام في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" خلال فترة 20 أكتوبر وحتى 24 من نفس الشهر.

نظام البطولة المنتظرة تشهد مشاركة أربعة أندية، وهم الأهلي - الزمالك - بيراميدز - سيراميكا ، حيث تقام هذه البطولة مثل نظام الموسم الماضي.

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي الاحد المقبل على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

فيما يخص أبطال كأس السوبر فإن هناك 3 فرق نجحت في تحقيق اللقب المحلي على مدار السنوات الماضية من 2001 إلى 2023.

وفاز الأهلي بـ14 لقبا، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم حقق كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب في مرة يتيمة.

حقق المقاولون لقب 2004 بفوز 4-2 على الزمالك، والحرس نسخة 2009 بالفوز 2-0 على الأهلي، ثم الجيش لقب 2020 بركلات الترجيح على الأحمر بعد تعادل سلبي.

وتضم قائمة الأهلى فى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.