أسطورة المضرب سيرينا وليامس تخضع لجراحة استئصال تكيّس في العنق

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : كشفت أسطورة كرة المضرب الاميركية سيرينا وليامس، المتوّجة بـ 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، عن خضوعها لجراحة استئصال كيس بحجم كبير من العنق وأنها على طريق التعافي.

وقالت المصنفة أولى عالميا سابقا البالغة 43 عاما في مقطع فيديو على منصة "تيك توك" إنها اكتشفت في أيار/مايو كتلة كبيرة (كيس العنق الخيشومي)على الجانب الأيمن من عنقها وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي أنها كتلة حميدة.

كما نشرت على منصة "اكس" (تويتر سابقا) "ما زلت أتعافى، لكنني أتحسن. الصحة تأتي دائما في المقام الأول".

في البداية قررت وليامس عدم إزالة التكيس فور اكتشافه ولكن بعد أن نما حجمه وأجرت اختبارات متعددة وخزعة، خضعت لعملية جراحية لاستئصاله.

وقالت "اكتشفت كتلة كبيرة في عنقي وشعرت بالخوف. أجريت بعض الاختبارات وكان كل شيء سلبيا. اتضح أنني أعاني مما يسمى بكيس العنق الخيشومي، على وجه التحديد".

واردفت "لذا انتهى بي الأمر بإستئصاله. كان كبيرا جدا. كان حجمه بحجم حبة (فاكهة) غريب فروت وكان يؤلمني... سار كل شيء على ما يرام وأنا سعيدة بالعمل مع أطباء رائعين".

وختمت بعدما ظهرت في نهاية الفيديو مع ابنتها أولمبيا في رحلة تسوق "كنت خائفة بعض الشيء ولكن متحمسة للمضي قدما في الخطوات التالية للشفاء والتعافي".