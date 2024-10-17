عمرو الحديدي: الأهلي الأقرب للفوز بلقب السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر الأقرب للفوز بلقب بطولة كأس السوبر المصري والتي تقام في الإمارات بمشاركة الزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وقال الحديدي في تصريحات لبرنامج "كلام في الكورة: " مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الأهلي سيدخل بطولة السوبر المصري وهو متحفز للفوز بالبطولة خاصة بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والمارد الأحمر لا يمكن أن يخسر بطولتين على التوالي".

وأضاف: "النادي الأهلي لديه ثوابت وهو أنه لا يجب أن يخسر لقب ثم يخسر الأخر وسيدخل بطولة السوبر المصري بهدف التتويج باللقب فقط".

موعد مباريات بطولة كأس السوبر المصري :

وتستعد أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري التي ستقام فعالياتها في دولة الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري.