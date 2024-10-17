عفت نصار: الزمالك سيقاطع الأندية التي ترفض التعاون معه في الصفقات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن مسؤولي القلعة البيضاء يجهزون بيانا رسميا للرد على الأندية التي ترفض التعامل مع النادي في الصفقات.

وقال نصار في تصريحات لبرنامج "كلام في الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "نادي الزمالك بصدد تجهيز بيان رسمي لمقاطعة الأندية التي ترفض التعاون مع النادي في الصفقات وانتقال اللاعبين".

وأضاف: "أرفض الاحتكار في سوق انتقالات اللاعبين من خلال نادي واحد فقط، هناك توجه من بعض الأندية ضد نادي الزمالك".

موعد مباريات بطولة كأس السوبر المصري :

وتستعد أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري التي ستقام فعالياتها في دولة الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري.