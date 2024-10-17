محمد عبدالله: الزمالك سيكون مضغوطا في السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، أن مباريات بطولة السوبر المصري ستكون قوية خاصة لقاء القلعة البيضاء وبيراميدز في نصف النهائي.

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الزمالك سيكون عليه ضغط كبير في السوبر المصري خاصة بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي وسيكون مطالب بتحقيق اللقب".

وأضاف: "سيراميكا أبرم صفقات قوية للغاية خاصة بعد انتقال إيجولا لبيراميدز ومباراته أمام الأهلي ستكون صعبة على المارد الأحمر".

موعد مباريات بطولة كأس السوبر المصري :

وتستعد أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري التي ستقام فعالياتها في دولة الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري.