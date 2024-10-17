ورد والدنيا مش مستاهلة.. 11صورة لكواليس صلح سيد معوض مع محمد بركات وحازم إمام (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف سيد معوض لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، نهاية الأزمة والخلاف بينه وبين لاعب منتخب مصر السابق حازم إمام بعد فترة من توتر في الأجواء بين الثنائي.

ونشر سيد معوض صورة له رفقة حازم إمام، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب عليها: "الدنيا مش مستاهلة زعل من والعشرة أقوى وأهم من كل حاجة".

ودخل سيد معوض في خلاف حاد مع حازم إمام خلال الفترة الماضية، بعد رحيله من الجهاز الفني للمنتخب الوطني مع حسام البدري، ولم يعمل في أي منتخب آخر.

وصرح حازم إمام في وقت سابق، قائلاً: "زعلت من أحد الأشخاص بعدما تجاوز في حقي، بسبب عدم اختياره في منتخب الناشئين، وهذا الشخص أرسل لي رسائل ولم أتخيل إن دماغه صغيرة كده".

وقام السيد حمدي بالرد على معوض في تصريحات قائلاً: "حابب أوجه رسالة لـ حازم إمام بعد كلامه عليا في أحد البرامج دون ذكر اسمي، لكن أنا كمان ممكن اتكلم في البرامج وأكشف كواليس مثيرة بس أنا مش هعمل كدة".

وكانت الفترة الماضية أيضاً، شهدت صلح بين سيد معوض ومحمد بركات، بعد خلاف دام لعدة أشهر بينهما، قبل أن يشهد برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه مدحت شلبي عبر قناة "إم بي سي مصر" في 7 أكتوبر 2024، صلح بين الثنائي بركات ومعوض وتبادل الورد بينهما.

وسبق وأن تحدث سيد معوض، خلال برنامج الكابتن مع أحمد حسن عبر قناة "دي إم سي"، بأنه قام بطرد مجموعة من الأشخاص من حياته وعلى رأسهم محمد بركات، قبل أن يتم الصلح بين الثنائي.

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