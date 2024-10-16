سيراميكا يكشف حقيقة رفض إنتقال بيكهام لـ الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا حقيقة رفض ناديه انتقال أحمد ياسر ريان إلى صفوف نادي الزمالك.

وقال معتز البطاوي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: لدي تعقيب على تصريحات ياسر ريان، علاقتنا جيدة جدا مع جميع أندية مصر ليس لدينا اي مشكلة مع الأندية".

وتابع: لم يتحدث أحد عن انتقال أحمد ياسر ريان إلى الزمالك في الصيف، الفارس الأبيض طلب التعاقد مع اللاعب في يناير الماضي".

وواصل: المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا رفض رحيل أحمد ياسر ريان لـ الزمالك بسبب حاجة الفريق لجهوده".

معتز البطاوي يحسم الجدل بشأن انتقال عمرو قلاوة إلى الزمالك

تحدث معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، عن حقيقة انتقال عمرو قلاوة إلى نادي الزمالك.

وقال معتز البطاوي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: لا صحة تمامًا لطلب الزمالك التعاقد مع عمرو قلاوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف البطاوي: الزمالك كان يرغب في التعاقد مع صديق إيجولا في فترة الانتقالات الجارية.

وتابع: أبلغنا إدارة الزمالك بإتمام تعاقد بيراميدز مع إيجولا.

واختتم البطاوي تصريحاته قائلاً: الزمالك لم يطلب ضم بيكهام بشكل رسمي وكانت شفهيًا فقط وجميع من أكد هذا كان على السوشيال ميديا فقط.