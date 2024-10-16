بيراميدز: إبراهيم عادل لن يرحل للنادي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر مسؤول داخل إدارة نادي بيراميدز، رد على ما تردد بشأن رغبة إبراهيم عادل في الرحيل عن النادي، وتحديدا بعد رغبة الأهلي في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"المصدر أكد أن ملاك بيراميدز أكدوا أن إبراهيم عادل أصل من أصول النادي ولن يرحل لأي ناد في مصر سواء الأهلي أو الزمالك مهما كانت الاغراءات المالية.

وأكمل:" المصدر أكد أن إدارة بيراميدز قد توافق على رحيل إبراهيم عادل للاحتراف في أوروبا فقط، بمقابل مادي لن يقل عن 5 ملايين دولار".

وأختتم الغندور:" المصدر تسائل هل يقل إبراهيم عادل عن أحمد زيزو الذي تلقى عرضا من أحد الأندية بالسعودية مقابل 5 ملايين دولار، لاعبنا صغير في السن وإمكانيات تفوق أي لاعب في مصر ولن يرحل مهما كانت الاغراءات".