الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات كأس العالم (آسيا)
أوزبكستان - الإمارات 18:00
كوريا الجنوبية - العراق 15:00
إيران - قطر 20:00
الأردن - عُمان 20:00
فلسطين - الكويت 20:00
السعودية - البحرين 22:00
تصفيات كأس العالم (إفريقيا)
موريتانيا - مصر 20:00
السودان - غانا 20:00
إفريقيا الوسطى - المغرب 20:00
جزر القمر - تونس 20:00
دوري الأمم الأوروبية
بولندا - كرواتيا 22:45
اسكتلندا - البرتغال 22:45
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