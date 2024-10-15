اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات كأس العالم (آسيا)

أوزبكستان - الإمارات 18:00

كوريا الجنوبية - العراق 15:00

إيران - قطر 20:00

الأردن - عُمان 20:00

فلسطين - الكويت 20:00

- البحرين 22:00

تصفيات كأس العالم (إفريقيا)

موريتانيا - مصر 20:00

السودان - غانا 20:00

إفريقيا الوسطى - المغرب 20:00

جزر القمر - تونس 20:00

دوري الأمم الأوروبية

بولندا - كرواتيا 22:45

اسكتلندا - البرتغال 22:45

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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