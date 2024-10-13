شكرا لقرائتكم خبر عن ملك ناجي تحصد برونزية بطولة العالم للكاراتيه مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

حصلت ملك ناجي، لاعبة فريق الكاراتيه بالنادي الأهلي، على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للشابات تحت 21 عامًا المقامة فى ‏مدينة فينيسيا الإيطالية.‏

وشهدت مواجهات وزن فوق 66 كيلوجرامًا منافسات قوية للغاية، قدمت ملك ناجي خلالها أداءً مميزًا، وحققت نتائج قوية، ‏مما ساهم في حصولها على الميدالية البرونزية.‏

كانت منة الهواري، لاعبة النادي، قد حصدت فضية بطولة العالم مع المنتخب الوطني للكاراتيه خلال البطولة.‏

وحصل المنتخب على الميدالية البرونزية للمنافسات الجماعية بمشاركة ثلاثي الأهلي «مريم العزبي ومريم أسامة وحبيبة ‏موسى».‏

وتوج عمر أشرف، لاعب الأهلي، بذهبية البطولة، ليؤكد تفوق قطاع الكاراتيه بالنادي، وامتلاك أفضل العناصر، وهو ما ساهم في ‏وضع أبناء الأهلي بصمتهم المميزة على النتائج القوية التي حققها المنتخب خلال مشاركته في البطولة.‏