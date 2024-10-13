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ملك ناجي تحصد برونزية بطولة العالم للكاراتيه مع المنتخب

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 05:42 م

حصلت ملك ناجي، لاعبة فريق الكاراتيه بالنادي الأهلي، على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للشابات تحت 21 عامًا المقامة فى ‏مدينة فينيسيا الإيطالية.‏

وشهدت مواجهات وزن فوق 66 كيلوجرامًا منافسات قوية للغاية، قدمت ملك ناجي خلالها أداءً مميزًا، وحققت نتائج قوية، ‏مما ساهم في حصولها على الميدالية البرونزية.‏

كانت منة الهواري، لاعبة النادي، قد حصدت فضية بطولة العالم مع المنتخب الوطني للكاراتيه خلال البطولة.‏

وحصل المنتخب على الميدالية البرونزية للمنافسات الجماعية بمشاركة ثلاثي الأهلي «مريم العزبي ومريم أسامة وحبيبة ‏موسى».‏

وتوج عمر أشرف، لاعب الأهلي، بذهبية البطولة، ليؤكد تفوق قطاع الكاراتيه بالنادي، وامتلاك أفضل العناصر، وهو ما ساهم في ‏وضع أبناء الأهلي بصمتهم المميزة على النتائج القوية التي حققها المنتخب خلال مشاركته في البطولة.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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