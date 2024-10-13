اخبار الرياضه

عمر أشرف يقود منتخب الكاراتيه للفوز بذهبية العالم.. ومنة الهواري تحصد الفضية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر أشرف يقود منتخب الكاراتيه للفوز بذهبية العالم.. ومنة الهواري تحصد الفضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر ولبنى عبد الله

الأحد، 13 أكتوبر 2024 05:20 م

حقق عمر أشرف، لاعب فريق الكاراتيه بالنادي الأهلي، إنجازاً كبيراً، بعدما قاد المنتخب الوطني للفوز بالميدالية الذهبية لبطولة ‏العالم للشباب تحت 21 عاما، التي تقام منافساتها في مدينة فينسيا الإيطالية.‏

قدم عمر أشرف عروضا قوية للغاية في منافسات وزن تحت 84 كيلوجراما، وتفوق على العديد من الأسماء المميزة في ‏عالم الكاراتيه، ونجح في قيادة المنتخب الوطني للفوز على كندا ومقدونيا واليابان واليونان والأردن، وصولا إلى الفوز بالميدالية ‏الذهبية.‏

جاء تتويج عمر أشرف بذهبية بطولة العالم ليؤكد تفوق قطاع الكاراتيه بالنادي، وامتلاك أفضل العناصر وهو ما ساهم في وضع ‏أبناء الأهلي بصمتهم المميزة على النتائج القوية التي حققها المنتخب خلال مشاركته في البطولة.‏

فيما قادت منة الهواري، لاعبة النادي الأهلي، المنتخب الوطني للكاراتيه للحصول على الميدالية الفضية، في منافسات بطولة العالم تحت 21 ‏عاما التي تقام منافساتها في مدينة فينيسيا الإيطالية.‏

تألقت لاعبة النادي الأهلي في منافسات وزن تحت 55 كيلوجرامًا، وقدمت عروضًا قوية للغاية، خلال مشوارها في البطولة، ‏والتي بدأته بشكل مميز للغاية، وصولًا إلى المباراة النهائية.‏

وخلال منافسات البطولة حققت منة الهواري سلسلة انتصارات على منتخبات البرتغال والمجر والجزائر، وتفوقت في الدور ‏نصف النهائي على لاعبة منتخب تايلاند، قبل أن تخسر في المباراة النهائية أمام لاعبة المنتخب الإيراني.‏

ونالت لاعبة الأهلي إشادة واسعة من الجميع، بعد الأداء القوي الذي قدمته، ونجاحها في تحقيق نتائج مميزة للغاية، تعكس الطفرة ‏الكبيرة التي يحققها قطاع الكاراتيه بالنادي، وتمثيله للمنتخبات الوطنية بالبطولات العالمية.‏

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements