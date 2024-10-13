شكرا لقرائتكم خبر عن عمر أشرف يقود منتخب الكاراتيه للفوز بذهبية العالم.. ومنة الهواري تحصد الفضية والان مع تفاصيل الخبر

حقق عمر أشرف، لاعب فريق الكاراتيه بالنادي الأهلي، إنجازاً كبيراً، بعدما قاد المنتخب الوطني للفوز بالميدالية الذهبية لبطولة ‏العالم للشباب تحت 21 عاما، التي تقام منافساتها في مدينة فينسيا الإيطالية.‏

قدم عمر أشرف عروضا قوية للغاية في منافسات وزن تحت 84 كيلوجراما، وتفوق على العديد من الأسماء المميزة في ‏عالم الكاراتيه، ونجح في قيادة المنتخب الوطني للفوز على كندا ومقدونيا واليابان واليونان والأردن، وصولا إلى الفوز بالميدالية ‏الذهبية.‏

جاء تتويج عمر أشرف بذهبية بطولة العالم ليؤكد تفوق قطاع الكاراتيه بالنادي، وامتلاك أفضل العناصر وهو ما ساهم في وضع ‏أبناء الأهلي بصمتهم المميزة على النتائج القوية التي حققها المنتخب خلال مشاركته في البطولة.‏

فيما قادت منة الهواري، لاعبة النادي الأهلي، المنتخب الوطني للكاراتيه للحصول على الميدالية الفضية، في منافسات بطولة العالم تحت 21 ‏عاما التي تقام منافساتها في مدينة فينيسيا الإيطالية.‏

تألقت لاعبة النادي الأهلي في منافسات وزن تحت 55 كيلوجرامًا، وقدمت عروضًا قوية للغاية، خلال مشوارها في البطولة، ‏والتي بدأته بشكل مميز للغاية، وصولًا إلى المباراة النهائية.‏

وخلال منافسات البطولة حققت منة الهواري سلسلة انتصارات على منتخبات البرتغال والمجر والجزائر، وتفوقت في الدور ‏نصف النهائي على لاعبة منتخب تايلاند، قبل أن تخسر في المباراة النهائية أمام لاعبة المنتخب الإيراني.‏

ونالت لاعبة الأهلي إشادة واسعة من الجميع، بعد الأداء القوي الذي قدمته، ونجاحها في تحقيق نتائج مميزة للغاية، تعكس الطفرة ‏الكبيرة التي يحققها قطاع الكاراتيه بالنادي، وتمثيله للمنتخبات الوطنية بالبطولات العالمية.‏