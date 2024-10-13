المنتخب السعودي يستعد للمشاركة في بطولة العالم للأساتذة بإسبانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد المنتخب السعودي لـ«ترايثلون» السباق الثلاثي، للمشاركة في بطولة العالم للأساتذة بإسبانيا بمدينة ملقا خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 21 من الشهر نفسه، إذ يشارك المنتخب بنخبة من اللاعبين واللاعبات في الفئات العمرية المختلفة، ففي مجموعة السيدات ستشارك اللاعبة رنيم تلاب في الفئة العمرية 30-34، فيما تشارك شهد الهويش وأروى العمودي في فئة 35 - 39، وعلى مستوى الرجال سوف يشارك اللاعبون ريان الخويطر، وعبدالرحمن الغامدي، ومحمد المرزوقي، وأحمد الحسين، وأحمد القحطاني، وباسل العمودي في فئة الـ 35 - 39، ومشعل السليمان، سيشارك وحيداً في فئة 45 - 49.

من جانبهما شكر رئيس لعبة سباق الـ«ترايثلون» الأستاذ عمر الشيخي، وعضو اللجنة المهندس علي بترجي رئيس اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة (ماسترز) الأستاذ سالم الأحمدي*، ورئيس لجنة المنتخبات الدكتور زايد الطويرقي على الدعم والتشجيع المستمر في مواصلة التمارين والمشاركة وتمثيل الوطن في جميع المحافل الدولية، والدور الكبير والفعال الذي يقوم به.

مقدرين الدور الفعال والرئيسي الذي يقوم به رئيس الاتحاد السعودي لسباق الـ«ترايثلون» المهندس علي مقبول، والمدير التنفيذي الأستاذ مهند العمودي، على تعاونهما ودعمهما اللامحدود لمنتخب ترايثلون الأساتذة»، وتذليل جميع العقبات والمساهمة في دعم المنتخب في المشاركات المحلية والدولية.