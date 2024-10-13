المنتخب السعودي يستعد للمشاركة في بطولة العالم للأساتذة بإسبانيا

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من جانبهما شكر رئيس لعبة سباق الـ«ترايثلون» الأستاذ عمر الشيخي، وعضو اللجنة المهندس علي بترجي رئيس اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة (ماسترز) الأستاذ سالم الأحمدي*، ورئيس لجنة المنتخبات الدكتور زايد الطويرقي على الدعم والتشجيع المستمر في مواصلة التمارين والمشاركة وتمثيل الوطن في جميع المحافل الدولية، والدور الكبير والفعال الذي يقوم به.
مقدرين الدور الفعال والرئيسي الذي يقوم به رئيس الاتحاد السعودي لسباق الـ«ترايثلون» المهندس علي مقبول، والمدير التنفيذي الأستاذ مهند العمودي، على تعاونهما ودعمهما اللامحدود لمنتخب ترايثلون الأساتذة»، وتذليل جميع العقبات والمساهمة في دعم المنتخب في المشاركات المحلية والدولية.
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