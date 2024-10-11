الليلة.. مواجهة قوية بين ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - يحل منتخب ألمانيا ضيفًا على نظيره منتخب البوسنة والهرسك مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2024.

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اللقاء يُعد من أبرز مواجهات البطولة، حيث يسعى المنتخبان لتعزيز موقعيهما في جدول الترتيب، مع دخول المنافسة في مرحلة حساسة.

توقيت المباراة وملعب اللقاء

تُقام المباراة على ملعب بيلينو بولي في البوسنة والهرسك، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. تعد هذه المباراة فرصة قوية لكلا المنتخبين لتعزيز حظوظهما في التأهل للجولات النهائية من البطولة.

القنوات الناقلة للمباراة

شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستبث المباراة المرتقبة بين ألمانيا والبوسنة والهرسك على قناة beIN Sports HD 1، مع تعليق مميز من المعلق الرياضي جواد بدة. يُنتظر أن تحظى المباراة بمتابعة واسعة نظرًا لقوة المنتخبين وحماس الجماهير.

ترتيب المجموعة الثالثة

يدخل المنتخب الألماني اللقاء وهو في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن المنتخب الهولندي صاحب المركز الثاني. أما منتخب البوسنة والهرسك، فيحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع منتخب المجر الذي يأتي في المركز الرابع. يسعى المنتخب الألماني لتحقيق الانتصار لتعزيز موقعه في الصدارة، بينما يأمل منتخب البوسنة في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه في المجموعة.

الجولة الثالثة والرابعة من دوري الأمم

تشهد فترة التوقف الدولي إقامة الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، وتعد هذه المباريات فرصة ذهبية للمنتخبات الأوروبية لتحديد ملامح المراحل النهائية.

مجموعة ألمانيا، التي تضم منتخبات هولندا والمجر إلى جانب البوسنة والهرسك، تشهد تنافسًا كبيرًا بين الفرق، ما يضيف المزيد من الحماس لمواجهات هذه الجولة.

ختامًا، يُنتظر أن يكون اللقاء بين ألمانيا والبوسنة والهرسك مواجهة مثيرة، خصوصًا في ظل تقارب مستويات الفرق في المجموعة.