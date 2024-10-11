الامارات | الوحدة يودع «السلة العربية» بـ 100 نقطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع فريق الوحدة بطولة الأندية العربية لكرة السلة من الدور ربع النهائي، بخسارته أمام صاحب الضيافة فريق الاتحاد السكندري بنتيجة (100-123)، أول من أمس، على صالة «برج العرب». وتختتم البطولة المقامة في مدينة الإسكندرية المصرية غداً.

وشهدت منافسات ربع النهائي، فوز العربي القطري على مواطنه الغرافة (93-73)، فيما حسم سموحة القمة المصرية بفوزه على مواطنه سبورتينغ (82-73)، قبل أن يحقق كاظمة الكويتي مفاجئة من العيار الثقيل بإقصائه مواطنه القادسية بعد الفوز عليه (88-77).

وتألق للوحدة محترفه الأميركي مايرون غوردن بحصده لقب أفضل لاعب في المباراة، بنسبة فاعلية بلغت 50%، جراء تسجيله 51 نقطة، وست متابعات، وتمريرتين حاسمتين، وإجبار لاعبي الاتحاد على ارتكاب 13 خطأ بحقه، استفاد منها بتسجيل 16 من أصل 19 رمية حرة أتيحت له.