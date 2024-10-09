"اهتمام من هذا النادي".. مصدر يكشف مصير محمد صلاح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مراسل الخليج 365:

كشف مصدر مقرب من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مصير اللاعب، مع اقتراب نهاية عقده مع الريدز.

وقال المصدر: "لم يصل اهتمام بضم محمد صلاح سوى من باريس سان جيرمان الفرنسي، ولم يكن الأمر رسميا، إلا أن اللاعب ينتظر تحرك ليفربول لتجديد التعاقد معه ولكن بشروطه".

وأضاف: "وحتى الآن لم يتواصل معه أحد من النادي الإنجليزي، باستثناء مرة واحدة في بداية الحدث مع أرني سلوت، قبل بداية فترة الإعداد".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، وأثار صلاح الجدل بتصريحاته بعد مباراة مانشستر يونايتد، وقال: "هذا هو آخر عام لي في النادي، أريد فقط الاستمتاع به، الأمر ليس متروكا لي ولكن لم يتحدث معي أحد في النادي".

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