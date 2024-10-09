منتخب ألمانيا في حيرة.. غياب هنريكس أمام البوسنة وهولندا لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن المنتخب الأول سيفقد جهود المدافع بنيامين هنريكس في مباراتيه المقبلتين ببطولة دوري أمم أوروبا أمام البوسنة والهرسك وهولندا.

ووفقا للاتحاد الألماني، فإن لاعب فريق لايبزج، يعاني من مشاكل في الظهر، وترك معسكر الفريق في هرتسوجن آوراخ بولاية بافاريا.

وأصبح هنريك هو سابع لاعب يتواجد في قائمة المصابين الخاصة بالمنتخب الألماني قبل المباريات الدولية في أكتوبر، ولكن يوليان ناجلسمان، المدير الفني، لن يستدعي بديلا له.

واضطر ديفيد راوم، وجمال موسيالا، وكاي هافيرتز، وروبين كوخ، للخروج من القائمة، فيما لم يتم استدعاء مارك اندريه تير شتيجن، ونيكلاس فولكروج من الأساس.

ويلتقي المنتخب الألماني مع نظيره البوسني بعد غد الجمعة، فيما يستضيف منتخب هولندا يوم الاثنين المقبل.المنتخب الألماني يفقد جهود هنريكس أمام البوسنة وهولندا بسبب الإصابة

هرتسوجن آوراخ (ألمانيا) 9 أكتوبر (د ب أ)- أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن المنتخب الأول سيفقد جهود المدافع بنيامين هنريكس في مباراتيه المقبلتين ببطولة دوري أمم أوروبا أمام البوسنة والهرسك وهولندا.

ووفقا للاتحاد الألماني، فإن لاعب فريق لايبزج، يعاني من مشاكل في الظهر، وترك معسكر الفريق في هرتسوجن آوراخ بولاية بافاريا.

وأصبح هنريك هو سابع لاعب يتواجد في قائمة المصابين الخاصة بالمنتخب الألماني قبل المباريات الدولية في أكتوبر، ولكن يوليان ناجلسمان، المدير الفني، لن يستدعي بديلا له.

واضطر ديفيد راوم، وجمال موسيالا، وكاي هافيرتز، وروبين كوخ، للخروج من القائمة، فيما لم يتم استدعاء مارك اندريه تير شتيجن، ونيكلاس فولكروج من الأساس.

ويلتقي المنتخب الألماني مع نظيره البوسني بعد غد الجمعة، فيما يستضيف منتخب هولندا يوم الاثنين المقبل.