أبطال صيد الدقي يحرزون 11 ميدالية متنوعة ببطولة كأس مصر للجمباز الفني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق لاعبو الجمباز الفني بصيد الدقي لمرحلة 12 سنة ناشئين عدد 11 ميدالية متنوعة بمنافسات بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2024 ـ2025 بواقع 6 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، وميدالية برونزية بالبطولة التى أسفرت نتائجها عن الاتى:
اللاعب حمزه رامي: المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب سيف الدين ايمن: المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب ادهم باسم: المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب مجدي مصطفي: المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب يحيى محسن: المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعي مازن السعيد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب يحيى احمد: المستوي الثاني و الميداليه الفضيه
اللاعب يوسف حسام: المستوي الثاني و الميداليه الذهبية
اللاعب سليم جعفر : المستوي الثاني و الميداليه الفضيه
اللاعب يحيي شريف: المستوي الثاني و الميداليه الذهبية
اللاعب يوسف صلاح المستوي الثالث و الميداليه البرونزيه
الجهاز الفني و الاداري:
عبدالرحمن صبحي: رئيس جهاز الجمباز بنادي الصيد المصري
شريف جودت : المدرب العام لقطاع الرجال
هاشم نجيب : مدرب الفريق
محمد هنيدي: مدرب الفريق
عبدالرحمن النور: مدرب الفريق
مصطفي ماجد: مدرب الفريق
حسام علي: أداري الفرق
أيمن سعيد : المدير الإداري