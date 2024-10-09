أبطال صيد الدقي يحرزون 11 ميدالية متنوعة ببطولة كأس مصر للجمباز الفني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق لاعبو الجمباز الفني بصيد الدقي لمرحلة 12 سنة ناشئين عدد 11 ميدالية متنوعة بمنافسات بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2024 ـ2025 بواقع 6 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، وميدالية برونزية بالبطولة التى أسفرت نتائجها عن الاتى:

اللاعب حمزه رامي: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب سيف الدين ايمن: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب ادهم باسم: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب مجدي مصطفي: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب يحيى محسن: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعي مازن السعيد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب يحيى احمد: المستوي الثاني و الميداليه الفضيه

اللاعب يوسف حسام: المستوي الثاني و الميداليه الذهبية

اللاعب سليم جعفر : المستوي الثاني و الميداليه الفضيه

اللاعب يحيي شريف: المستوي الثاني و الميداليه الذهبية

اللاعب يوسف صلاح المستوي الثالث و الميداليه البرونزيه



الجهاز الفني و الاداري:

عبدالرحمن صبحي: رئيس جهاز الجمباز بنادي الصيد المصري

شريف جودت : المدرب العام لقطاع الرجال

هاشم نجيب : مدرب الفريق

محمد هنيدي: مدرب الفريق

عبدالرحمن النور: مدرب الفريق

مصطفي ماجد: مدرب الفريق

حسام علي: أداري الفرق

أيمن سعيد : المدير الإداري