شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال صفوف منتخب مصر استعدادا لمباراتى موريتانيا فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق استعداداً لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

واكتملت صفوف المنتخب بمشاركة جميع اللاعبين وانضمام الخماسي محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمود صابر، بالإضافة لمحمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفى شوبير، ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام، وخالد صبحي ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا، وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية وناصر ماهر، وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه، ومصطفى فتحى، وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وحضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد، وحمادة زاهر مدير التسويق.