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شوبير يكشف مفاجأة في تفاوض الزمالك مع راموس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك للتعاقد مع راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شوبير عبر قناة الأهلي: "الزمالك تواصل مع وكيل راموس للاستفسار عن موقف اللاعب في اللعب بمصر".

وأضاف: "رد الوكيل على الزمالك بموافقة اللاعب الانضمام إلى الفريق، لكن المفاجأة كانت في المبلغ الذي طلبه راموس".

واختتم: "تفاجأ مجلس الزمالك بأن راموس طلب الحصول على 4 مليون يورو نظيره اللعب مع الزمالك لموسم واحد".

الجدير بالذكر أن المدافع الإسباني دون نادي حتى الآن، عقب رحيله عن نادي إشبيلية.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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