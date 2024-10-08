استعدادا للسوبر.. الأهلي يعلن موعد عودة نجم الفريق إلى التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تماثل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، للشفاء، بعد تعرضه لنزلة برد حادة أبعدته عن التدريب خلال اليومين الماضيين.

ووفقا للمركز الإعلامي للنادي الأهلي، فقد اطمأن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على حالة اللاعب واستقرار درجة الحرارة بعد تناوله العلاج اللازم.

ومن المقرر أن يشارك ياسر إبراهيم في تدريبات غدًا الأربعاء، أو بعد غد على أقصى تقدير، استعدادًا لبطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20- 24 أكتوبر الجاري.

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