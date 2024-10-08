اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر أمام نظيره الموريتاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستقام في المغرب.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وموريتانيا يوم الجمعة المقبل، 11 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على استاد القاهرة الدولي.

وفقًا للاتحاد المصري فتم تحديد سعر تذكرة الدرجة الثالثة بـ 75 جنيهًا، فيما تم تحديد سعر تذكرة الدرجة الثانية بـ 100 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الأولى بـ 150 جنيهًا.