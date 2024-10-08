أحلي حاجة في حياتي.. 15 صور لقصة حب أمير توفيق وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تصدر اسم أمير توفيق مدير التعاقدات السابق النادي الأهلي، مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيله عن القلعة الحمراء، على خليفة تصريحات الجزائري أحمد قندوسي.

وبعد رحيله، قرر توفيق التفرغ لشركة الكرة بالقلعة الحمراء باعتباره المدير التنفيذي لها.

ولا يعلم الكثير من المتابعين معلومات عن زوجة أمير توفيق، ولكنه حريص على نشر العديد من الصور التي تجمعه بها، مع كلمات رومانسية تؤكد على قوة علاقتهم.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية معلومات عن أمير توفيق وقصه حبه بزوجته منار العصر:

-بدأ أمير توفيق مشواره كحارس مرمي للعدد من الاندية المصرية ومنها الأهلي ووادي دجلة.

-بعداعتزاله عمل توفيق في شركة التنسيق بالنادي الأهلي.

-تولي منصب مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في 2018.

-تزوج أمير توفيق من منار عصر في 11 يونيو 2014، وأنجب الثنائي ولدين.

-هي مهندسة شبكات وحاصلة على درجة الدكتوراه.